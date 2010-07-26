Міліція купила наркотики там, де «розжилася» й Адміністрація Президента

На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за фактом незаконної реалізації наркотичних засобів на території області через мережу Інтернет.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС провели оперативну закупівлю лікарського наркотичного засобу через Інтернет. Встановлено, що наркотичний засіб поставлявся на Кіровоградщину з території сусідньої держави. Замовники здійснювали оплату придбаного товару через Web-термінал. У подальшому наркотичні засоби передавалися власноруч одним із підозрюваних безпосередньо замовнику.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням Януковича представники АП здійснили контрольну закупку наркотиків через інтернет.