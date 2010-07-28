В Україні катують майже кожного звинуваченого у тяжкому злочині?

Правозахисники заявляють про масові випадки насильства над затриманими з боку співробітників Міністерства внутрішніх справ України.

На цьому наголосили активісти Харківської правозахисної групи та Всеукраїнської громадської організації “Центр захисту прав людини “Свобода” сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Майже кожен затриманий, звинувачений у скоєні тяжкого чи особливо тяжкого злочину в Україні, потерпає від знущань, принижень людської гідності та катувань з боку міліціонерів...”, - заявив заступник голови ВГО “Центр захисту прав людини “Свобода” Андрій ДІДЕНКО.

У свою чергу адвокат Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини Олег ЛЕВИЦЬКИЙ, посилаючись на висновки Європейського комітету попередження катувань (ЄКПТ), зазначив, що в Україні з боку правоохоронних органів “щороку незаконному насильству піддається більше, ніж 600 тис. громадян”.

“Фактором, який, безперечно, сприяє продовженню існування жорсткого поводження, є тиск на працівників органів внутрішніх справ досягти високих “чітких” показників, пов’язаних із високою довірою до доказів зізнання”, - йдеться у наведених правозахисниками зауваженнях ЄКПТ.

Також, на переконання О.ЛЕВИЦЬКОГО, зазначене негативне явище обумовлено низьким рівнем професіоналізму правоохоронців, зокрема, невмінням працювати з непрямими доказами, а також корупцією і формалізмом у роботі органів внутрішніх справ та прокуратури.

“Можна наводити багаточисельні приклади, коли громадськість має бездоганні докази застосування тортур, але практики кримінального переслідування за ознаками ст. 127 Кримінального кодексу (катування) в країні майже не існує”, - констатував А.ДІДЕНКО.