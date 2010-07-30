Янукович, Тимошенко і Ющенко співчувають рідним Миколи Мозгового

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Мозгового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, “В.ЯНУКОВИЧ висловлює глибокий жаль у зв’язку зі смертю прекрасної людини, видатного композитора, співака і громадянина Миколи Петровича Мозгового”.

“Пісні Миколи Мозгового зачаровують глибоким ліризмом, силою почуттів. Ця спадщина митця назавжди залишиться у пам`яті людей. Співчуваю рідним і близьким”, – зауважив глава держави.

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Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку зі смертю народного артиста України Миколи МОЗГОВОГО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що М.МОЗГОВИЙ – “людина, наділена безліччю творчих талантів. Народний артист, український співак, композитор, автор багатьох популярних пісень. Та найголовнішим талантом Миколи Петровича була здатність щиро і самовіддано любити свою країну. Це окрилене почуття він підносив у свої піснях навіть у ті часи, коли всьому українському майже не залишали місця. І наш народ платив йому таким самим щирим захопленням, вдячністю і любов’ю”.

“Та Україна, справжня, про яку складав пісні і співав Микола МОЗГОВИЙ, сьогодні у скорботі”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і висловила щире співчуття родині, близьким і друзям, з приводу тяжкої втрати.

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Колишній Президент України, голова партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті народного артиста України Миколи Мозгового.

Співчуття розміщене на сайті партії.

“Від нас пішов талановитий композитор і співак, патріот України, сердечна, світла людина, яскрава особистість”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Екс-президент зазначив, що кожна пісня М.Мозгового “є прикладом справжньої синівської любові до своєї Батьківщини”, а “щирі, відверті, хвилюючі твори” митця вже стали класикою української музики.

”Світла пам`ять про Миколу Мозгового назавжди залишиться в наших серцях”, – наголосив голова “Нашої України”.

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Як повідомляв УНІАН, співак і композитор, генеральний директор Національного палацу мистецтв “Україна”, народний артист України М.Мозговий помер сьогодні о 7 годині ранку від зупинки серця на 63-му році життя.

Похорони М.Мозгового відбудуться у неділю, 1 серпня.

М.Мозговий народився 1 вересня 1947 року в селі Сарнів Хмельницької області. Він є автором таких відомих пісень як "Рідний край", "Моя перша любов", "Горянка", "Минає день", "Зачаровані слова", "Дві качелі" та інші.