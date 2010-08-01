Дві трагедії на Харківщині

У Харківській області від удару струмом загинув пенсіонер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в одному з будинків у селищі Коротич під час встановлення електрообладнання.

З’ясовано, що 63-річний місцевий мешканець був смертельно травмований електрострумом внаслідок необережності.

***

У піщаному кар’єрі загинув 12-річний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нещасний випадок стався 30 липня в кар’єрі в одному з лісів Зміївського району.

Під час гри у піщаному кар`єрі хлопця засипало піском.