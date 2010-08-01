Дві трагедії на Харківщині
00:31, 01 серпня 2010Суспільство
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Пенсіонер і дитина
У Харківській області від удару струмом загинув пенсіонер.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в одному з будинків у селищі Коротич під час встановлення електрообладнання.
З’ясовано, що 63-річний місцевий мешканець був смертельно травмований електрострумом внаслідок необережності.
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У піщаному кар’єрі загинув 12-річний хлопчик.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нещасний випадок стався 30 липня в кар’єрі в одному з лісів Зміївського району.
Під час гри у піщаному кар`єрі хлопця засипало піском.
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