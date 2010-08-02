Дим на Київщині і Чернігівщині - від пожеж у Росії

Задимленість, яка виникла у Чернігівській області та сьогодні у Київській та безпосередньо у Києві, пов’язана із пожежами на торфовищах у Московській області та у центральній частині Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник голови Державного комітету лісового господарства Віктор ЧЕРВОНИЙ.

«На сьогоднішній ранок лісових пожеж в Україні немає… Пожеж, що діють у межах Київської, Чернігівської області і навіть Гомельської області Білорусі, теж немає», - сказав він, зауваживши, що сьогодні вранці після виявлення задимленості був здійснений вертолітний обліт території Київської області і ніяких пожеж на торфовищах та у лісах виявлено не було.

«Тому ми сьогодні з вами дихаємо димом торф’яників, які горять у Московській області і центральній Росії», - зазначив В.ЧЕРВОНИЙ.

За його словами, на відміну від Росії, в Україні збережена та діє злагоджена система попередження та ліквідації лісових пожеж, завдяки, у тому числі, достатньому фінансуванню Держлісгоспу.

Також заступник голови Держлісгоспу поінформував, що на даний час у межах кордонів України з Білоруссю і Росією не спостерігається лісових пожеж.

В.ЧЕРВОНИЙ зауважив, що для попередження лісових пожеж у підпорядкуванні Держлісгоспу перебувають понад 560 36-метрових веж візуального спостереження і ще понад 40 веж оснащені камерами відеоспостереження.

До найбільш пожежонебезпечних регіонів України відносяться Луганська, Київська, Донецька, Черкаська, Дніпропетровська області, а також Полісся.

За його словами, на даний час серйозних лісових пожеж в Україні не виникало, однак у Держкомлісгоспі очікують погіршення ситуації через те, що найближчим часом зниження температури не передбачається. Враховуючи це, працівники лісового господарства закликають громадян бути максимально обережними при поводженні з вогнем, перебуваючи у лісах.

Водночас, у Держкомлісгоспі не можуть остаточно спрогнозувати, як довго триватиме задимленість вищевказаних територій, оскільки усе залежить від погоди, напрямку та сили вітру.