Польща може не видати українця, звинуваченого в крадіжці 12 років тому

Польська влада може не погодитися на екстрадицію затриманого у липні в Польщі громадянина України за скоєні 12 років тому крадіжки.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Окружної прокуратури у Вроцлаві Малгожата КЛАУС.

Вона зазначила, що підставою для відмови у видачі українця може бути наявність у нього постійного місця проживання у Польщі. Водночас прес-секретар наголосила, що остаточне рішення приймає суд.

За її словами, затриманий в липні українець зараз перебуває на свободі, оскільки суд підтвердив, що в нього є постійне місце проживання та легальна робота у Польщі.

Прес-секретар відзначила, що рішення про екстрадицію суд прийматиме на основі переданих українськими правоохоронцями матеріалів у справі затриманого громадянина України.

Згідно з міждержавними угодами, українська сторона має надати ці документи для розгляду судом упродовж 30 днів.

На практиці, за словами М.КЛАУС, передача документів може зайняти як менше, так і більше часу. „Важко сказати, скільки це може тривати. Деякі держави можуть вислати швидше, деякі пізніше”, - додала вона.

Представник відділення прикордонної служби у Вроцлаві сказав УНІАН, що українця затримали прикордонники 19 липня під час вибіркового контролю документів у місті.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні головне управління МВС у Вінницькій області поінформувало про затримання у Польщі 38-річного уродженця Київської області.

Українець з 1998 року перебував у розшуку за скоєння крадіжок колективного та індивідуального майна в складі організованої злочинної групи на території Тульчинського району Вінницької області.

Українцю та трьом іншим членам злочинної групи, яких вдалося затримати в Україні, інкримінуються крадіжки на суму понад 150 тис. грн.

За даними українських правоохоронців, українець у Польщі одружився та виховуває 5-річну доньку.