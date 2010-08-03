у Скадовську пройде XII всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри»

З 10-го по 15 серпня 2010 року у м. Скадовську за підтримки народного депутата України Миколи Баграєва відбудеться XII Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”.

Ініціатор фестивалю – компанія «Таврійські Ігри». Організатор – Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд.

Фестиваль «Чорноморські Ігри» спрямований на пошук, виявлення, розвиток талановитих дітей в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною, що дає змогу залучити до «Чорноморських Ігор» дітей із незаможних родин, сиріт та маленьких мешканців сільської місцевості.

У святі візьмуть участь понад 2 тисячі дітей, які будуть демонструвати свої різнобічні творчі таланти у різноманітних конкурсах. Також усі діти, які відпочиватимуть в цей період у Скадовську, можуть взяти участь у карнавалі та різноманітних заходах фестивалю.

Головна сюжетна лінія цьогорічного фестивалю – «Ура! Канікули!». За допомогою пісень, танців, малюнків діти спробують відобразити найулюбленіші моменти своїх канікул: весняних, літніх, осінніх, зимових. Допомагатимуть конкурсантам випускники «Чорноморських Ігор»: Іван Березовський, Надія Дорофєєва, Кирило Туриченко, дует Тамерлан та Олена Омаргалієва. А співачка Гайтана не просто стане зірковою гостею фестивалю, але й виконає разом з конкурсантами пісні зі свого дитячого альбому «Кукабара».

«Чорноморські Ігри» - найулюбленіший і найвідповідальніший фестиваль для нас, – говорить засновник фестивалю Микола Баграєв. – З одного боку, це велике свято, професійна сцена, високий організаційний і технічний рівень, а з іншого – головні зірки тут діти і це вимагає особливого підходу до роботи. До того ж, у нас серйозна конкурсна програма. Впевнений, журі вибрало талановитих конкурсантів і у кожного з них чудові шанси стати в майбутньому успішним артистом. Проте, Гран-прі отримає хтось один – така специфіка конкурсів. Не секрет, що нинішній рік – не найкращий для організації масштабних фестивалів. Але ми не можемо собі дозволити залишити дітей без їхнього улюбленого свята. І як би важко не було, ми проводимо «Чорноморські Ігри». Я дякую за підтримку справжнім друзям фестивалю, без яких він не відбувся б: телеканалу М1 та радіостанції «Русское Радио». Запрошую всіх до Скадовська з 10 по 15 серпня! Впевнений, що познайомившись з майстерністю наших юних талантів, ми всі зарядимося позитивними емоціями і з оптимізмом будемо дивитися у майбутнє!»

Традиційно у рамках фестивалю відбудуться конкурс вокалістів та конкурс танцювальних колективів, багато супутніх заходів, серед яких карнавал, шоу повітряних зміїв, спеціальні вечірні шоу-програми, конкурс малюнків та скульптур з піску, графіті.

Цього року в рамках «Чорноморських Ігор» буде відкрито ігротеку «Гра скликає друзів» – майданчик найпопулярніших дитячих настільних ігор.

Для участі у вокальному конкурсі XII Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю “Чорноморські Ігри” було подано 654 заявки. Після прослуховування записів претендентів було відібрано 49 вокалістів, які змагатимуться за призові місця у Скадовську. У танцювальному конкурсі візьмуть участь 24 колектива (822 танцюриста), які представлятимуть різножанрові хореографічні колективи.

Інтернет-трансляція фестивалю буде здійснюватися на www.intv.ua