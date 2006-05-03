Дві п`яні жінки збили ”Жигулями” трьох пенсіонерок

У Донецьку дві п`яні жінки збили автомобілем трьох пенсіонерок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного УВС, співробітники державної служби охорони під час несення служби в Куйбишевському районі міста затримали автомобіль "ВАЗ-2105", за кермом якого була жінка в стані сильного алкогольного сп`яніння. Поряд з жінкою в такому ж стані була її подруга.

Незабаром з`ясувалося, що незадовго до цього нетверезі подруги збили трьох пенсіонерок. Дві з них дістали серйозних травм. Одну з постраждалих горе-водії привезли до лікарні, а іншу залишили на місці події.

При затриманні винуватиці події спочатку намагалися втекти, а потім пропонували співробітникам міліції гроші, щоб їх не притягли до відповідальності.

Відносно підозрюваних у здійсненні ДТП порушено кримінальну справу.