У Криму на місяць припадає 11 злочинів у сфері земельних відносин

За 7 місяців 2010 року в Криму правоохоронці виявили 77 злочинів у сфері земельних відносин, що на 36 злочинів більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

З початку року в Криму співробітники міліції спільно зі співробітниками прокуратури провели 196 перевірок суб`єктів земельних відносин, за якими порушено 51 кримінальну справу (на 7 більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Серед виявлених злочинів 50 - у сфері службової діяльності, 6 з яких з хабарництва, і 20 злочинів проти власності. З виявлених 19 злочинів зі збитком понад 100 тис. грн. і 5 - понад 1 млн. грн. Загальна сума завданої шкоди у порушених кримінальних справах становить 26 млн. 675 тис. 222 грн. Реальне відшкодування шкоди у справах, направлених до суду - 25 млн. 854 тис. грн.

У порушених кримінальних справах встановлено, що в незаконному користуванні перебуває 2850,58 га землі, з яких 2096,37 га - сільськогосподарського призначення, 17,05 га - оздоровчого рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення і 391,16 га - самовільно зайняті землі.