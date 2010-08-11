Україна і Казахстан не зможуть зайняти місце Росії на світовому ринку зерна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК.

«У них (України і Казахстану – УНІАН) не все так просто, не так все добре. Вони вживають цілий комплекс заходів такого самого плану, як і ми…Вони забезпечують потерпілі регіони зерновими. Це відбувається в Казахстані і в Україні», - сказала О.СКРИННІК.

«У них ситуація може бути і краще, ніж у нас із засухою, але у будь-якому разі не така оптимістична, щоб говорити, що вони обіймуть наше місце», - додала вона.

Вона також запевнила, що через засуху і зменшення врожаю зерна «голоду в жодному разі не буде» в Росії.

На її думку, зайняти місце Росії може тільки США, де нормальні погодні умови.

Міністр відзначила, що останніми роками Росія посіла 2-3 місце з експорту зерна у світі.

О.СКРИННІК запевнила, що при виробництві зерна за песимістичного прогнозу на рівні 60 млн. тонн і оптимістичного у 65 млн. тонн зерна цього року, існуючі запаси дозволяють говорити про те, що внутрішній попит буде повністю задоволений.

Окрім цього, вона повідомила, що у РФ на сьогодні зібрано вже 38 млн. тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, уряд Російської Федерації заборонив експорт зерна з території Росії з 15 серпня до 31 грудня 2010 року. Відповідну постанову підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН. Зокрема, заборона встановлюється на вивіз з території Російської Федерації пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного або пшенично-житнього.