Влада називає ситуацію в інтернаті, де померли 5 дітей, контрольованою

У Чернігівській облдержадміністрації ситуацію у Ніжинському інтернаті, в якому померли п’ятеро вихованців, називають стабільною і контрольованою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

Розпорядженням голови ОДА Володимира ХОМЕНКА створено комісію для з’ясування обставин смертей у закладі. Комісія у складі керівників відповідних обласних управлінь, представників місцевої влади, медичних фахівців працює на місці спільно з робочою групою у складі представників Міністерства охорони здоров`я України та Міністерства праці та соціальної політики України.

Учора керівник області побував у Ніжинському дитячому будинку-інтернаті та провів нараду з членами комісії та керівниками відповідних служб, під час якої доручив їм досконально вивчити ситуацію, що склалася, вжити всіх необхідних заходів та взяти під особистий контроль аналогічні заклади, які функціонують в області.

За словами головного санітарного лікаря області Миколи ДОНЦЯ та начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимира ЯЩЕНКА, попередня причина смерті дітей та дорослих – гостра респіраторна ротавірусна інфекція.

Спеціалісти підкреслюють, що ситуація у будинку-інтернаті контрольована, госпіталізовані діти перебувають у задовільному стані, погіршення не спостерігається. "Вжито всі необхідні заходи, заклад забезпечений потрібними ліками, вихованці будинку-інтернату перебувають під постійним наглядом лікарів", - передає прес-служба ОДА.

Ситуацію у Ніжинському інтернаті особисто контролює голова облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох дітей.

Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Крім того, на ранок 12 серпня в реанімації Ніжинської міської лікарні перебували 4 дитини. За даними лікарів, стан хворих - тяжкий.

За попередніми висновками лікарів, у дітей вірусна інфекція з екзантемою (висипкою) диференційована з герпетичною.