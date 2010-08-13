Кабмін заклав на 2011 рік зростання зарплати - 4%

Кабінет Міністрів України прогнозує зростання рівня номінальної заробітної плати в 2011 році на 4% - до 2587 грн.

Про це сказано в постанові уряду №701 від 11 серпня, якою затверджено основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, фонд оплати праці найманих робітників в 2011 році становитиме 390,8 млрд. грн.

Рівень безробіття за методологією МОП очікується на рівні 7,6-8,1%, кількість працюючих громадян – 20,4-20,6 млн. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, у підписаному Меморандумі між Міжнародним валютним фондом і Україною Кабінет Міністрів України зобов`язався не підвищувати зарплату бюджетникам у державному секторі починаючи з 2011 року і в середньостроковій перспективі.

«Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці в державному секторі в 2011 році і на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищення заробітної плати в 2011 році понад рівень, якого зажадає механізм індексації на інфляцію зарплат держслужбовців», - йдеться в п.11 меморандуму в розділі «Умовні зобов`язання».

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на брифінгу повідомив журналістів, що Кабмін затвердив прогнозні макропоказники на 2011 рік. За його словами, в 2011 році зростання ВВП очікується на рівні 4,5%, номінальний ВВП складатиме 1 трлн. 253 млрд. грн. А інфляція в 2011 році очікується на рівні 10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК «Нафтогаз України») – 3% і 3,5% - з урахуванням місцевих бюджетів.