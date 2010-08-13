Кабмін звільнив голову Держспоживстандарсту
14:23, 13 серпня 2010Суспільство
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Распоряжение - на сайте КМУ
Кабінет Міністрів України звільнив Олега ПОВОЛОЦЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики.
Відповідне розпорядження Кабміну (№1606-р від 11 серпня ц.р.) оприлюднено на урядовому порталі.
О.ПОВОЛОЦЬКИЙ був призначений на посаду голови Держспоживстандарту в березні ц.р.
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