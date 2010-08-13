Кабмін звільнив голову Держспоживстандарсту

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Кабінет Міністрів України звільнив Олега ПОВОЛОЦЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики. Відповідне розпорядження Кабміну (№1606-р від 11 серпня ц.р.) оприлюднено на урядовому порталі. О.ПОВОЛОЦЬКИЙ був призначений на посаду голови Держспоживстандарту в березні ц.р.

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