Кабмін звільнив голову Держспоживстандарсту

14:23, 13 серпня 2010
Суспільство
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Распоряжение - на сайте КМУ

Кабінет Міністрів України звільнив Олега ПОВОЛОЦЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики.

Відповідне розпорядження Кабміну (№1606-р від 11 серпня ц.р.) оприлюднено на урядовому порталі.

О.ПОВОЛОЦЬКИЙ був призначений на посаду голови Держспоживстандарту в березні ц.р.

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