Спекотна погода активізує випаровування залишків ртуті на території колишнього київського заводу «Радикал».

Про це заявив директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

«Щодо «Радикала» - це окрема небезпека. Та ртуть, що залишилася на території підприємства, за такої спеки швидко випаровується. Люди всім цим дихають, наслідки можуть бути поганими», - вважає експерт.

Крім того, за даними В.БОРЕЙКА, цю територію передано під будівництво житлових будинків. «Цього в жодному разі робити не можна! Територію потрібно очистити. Інакше я не рекомендую перебувати навіть по сусідству з цим місцем», - наголосив експерт.

В.БОРЕЙКО також повідомив про небезпеку виділення в атмосферу отруйної речовини діоксин внаслідок можливих пожеж на сміттєзвалищах, де викидають пластикові пляшки й целофан. «Але це все локально», - уточнив експерт.

Довідка УНІАН. Завод «Радикал» з 1951 року займався хімічним виробництвом каустичної соди, хлору, бертолетової солі, каучуку, сірчаної й соляної кислот.

У зв`язку із застосуванням на виробництві великої кількості ртуті був визнаний підприємством з підвищеною небезпекою.

Після закриття заводу в 2000 році приводилися роботи з очищення джерел забруднення. Було вивезено більш як 500 тонн просякнутого ртуттю металу.

Розташований у районі популярного в Києві ринку «Даринок».