Майбутні секс-жертви здали вербувальницю до міліції

В Одесі міліція затримала 32-річну місцеву жительку, яка намагалася вивезти в турецьку провінцію Анталія трьох жительок Одеської й Миколаївської областей з метою сексуальної експлуатації.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції, уточнивши, що постраждалі самі звернулися з відповідними заявами у відділ з питань боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, запідозривши вербувальницю у злочинному намірі.

Встановлено, що підозрювана раніше вже завербувала і переправила літаком до Туреччини п`ятьох дівчат з Татарбунарського району Одеської області, одержавши за це грошову винагороду.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.149 Кримінального кодексу України.