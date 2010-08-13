Лукашенко: скільки кормів потрібно росіянам і українцям?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає можливим отримати максимальну вигоду від експорту сільськогосподарської продукції, враховуючи складну ситуацію у ряді держав. Під час робочої поїздки в Мінську область він наголосив: "Ми нічого не приховуємо. У нас немає нафти і газу, нам щороку піднімають на це ціни".

Президент Білорусії вважає, що необхідно надати допомогу постраждалим від посухи російським регіонам. Але, за його словами, "зерно треба продавати у виняткових випадках, а комбікорми, борошно - в обмежених кількостях", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на білоруське телебачення.

О.Лукашенко доручив уряду "чітко домовитися з росіянами, українцями, скільки і які корми їм потрібні".

В зв`язку з цим міністр сільського господарства і продовольства Михайло Русий поінформував О.Лукашенка про те, що вже надійшли звернення з Воронезької, Рязанської областей, з Татарстану про придбання в Білорусі кормів, комбікормів і картоплі.