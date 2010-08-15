У Києві горять склади мережі супермаркетів

У Києві сталася пожежа на складах мережі супермаркетів «Ельдорадо».

Про це УНІАН повідомили в черговій частині Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Як зазначили у відомстві, на місці пожежі, за адресою проспект Перемоги, 67 працюють рятувальники МНС.

У Міністерстві підкреслили, що нараз ця інформація є попередньою, і відомство працює над з`ясуванням об`єкту і причини пожежі.