Невловимі конокради два місяці не полишали Житомирський район

На Житомирщині викрито родину конокрадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі громадських зв’язків ГУ МВС України у Житомирській області.

За даними міліції, з початку червня по серпень власники коней в Житомирському районі систематично потерпали від нічних крадіжок своїх скакунів. Протягом двох місяців невловимі конокради не полишали в спокої селян краю.

«Від перших днів крадіжок до Житомирського райвідділу міліції почали надходити звернення громадян про те, що у нічний час з пасовиськ, розташованих неподалік їхніх садиб, зникали коні. При виїзді на місце злочинів виявити і зафіксувати ймовірні докази було неможливо”, - зазначається у повідомленні.

Після звернень працівники карного розшуку почали перевіряти осіб, які здійснювали закупівлю великої рогатої худоби та підприємства, які займаються переробкою м’яса.

"В ході відпрацювання у поле зору міліції потрапили троє мешканців Житомирського району та один – Бердичівського. Двоє з них вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, скоєні у Чуднові та Жмеринці Вінницької області. Подальша перевірка підтвердила ці підозри", - повідомили правоохоронці.

За інформацією правоохоронців, "злочинна група радше нагадувала малий «сімейний бізнес» з давніми традиціями конокрадства: 47-річний батько, двоє синів, один з яких неповнолітній, та племінник”.

«Вже доведено п’ять епізодів викрадення коней. За збут одного коня зловмисники отримували до 3500 гривень. Допомагав їм у цьому ділі “перевірений компаньйон” з Вінницької області, раніше засуджений за купівлю краденої худоби, який «плідно» займався придбанням крадених коней та їхньою подальшою реалізацією» ,- уточнили в прес-службі міліції.

Правоохоронці з’ясували, що, отримавши чималу суму грошей, зловмисники придбали три автомобіля, а частину - прогуляли, знімаючи номери у готелях і кемпінгах.

Наразі проти чотирьох членів родини порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка шляхом вільного доступу за попередньою змовою осіб). Крім того, батько ще й буде нести відповідальність за статтею 304 ККУ (втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність), що карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років.