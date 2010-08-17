На Донеччині порушено 9 кримінальних справ за підпали стерні

У Донецькій області порушено 9 кримінальних справ за фактами підпалів стерні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Кримінальні справи порушені за фактами підпалів стерні в Слов`янському, Красноармійському, Мар’їнському, Ясинуватському і Першотравневому районах.

Так, прокурором Першотравневого району завершено досудове слідство у кримінальній справі стосовно працівника агрофірми, який підпалив стерню на полі, що належить підприємству. Внаслідок вогонь знищив залишки злакових культур на площі 45 га. Кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

Аналогічний факт був зафіксований і в Красноармійському районі. Місцевий житель підпалив стерню на земельній ділянці однієї з агрофірм. Стосовно палія прокуратура району порушила кримінальну справу за ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження лісових масивів), яку передано до суду.