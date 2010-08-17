Кількість мільйонерів скоротилася до двох

У Кіровоградській області кількість офіційних мільйонерів цього року скоротилася до двох осіб (у 2009 році доходи більш як 1 млн. грн. декларували 3 жителі області).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в області.

Цього року двоє осіб спільно задекларували 3,2 млн. грн. доходу, до оплати їм нараховано 0,5 млн. грн. податку з фізичних осіб. Свій прибуток вони одержали від продажу корпоративних прав.

У 2008 році доходи більш як 1 млн. грн. в області декларували 6 осіб.