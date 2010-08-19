Джек-пот у 8 мільйонів знайшов свою власницю у Миколаєві

Найбільший за розміром джек-пот за всю історію виграшів державної лотереї «Лото-Забава» знайшов свою власницю. Нею стала мешканка Миколаєва Тетяна, повідомив УНІАН лотерейний оператор «М.С.Л.».

Днями до миколаївського представництва оператора державних лотерей «М.С.Л.» звернулася жінка, пред`явивши щасливий квиток. Квиток, який коштував Тетяні лише 6 грн. і зробив її восьмикратним мільйонером, було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.” у м. Миколаїв, на проспекті Леніна, 265.

Тетяна стала 77-м мільйонером лотереї «Лото-Забава» і 14-м мільйонером цього року. Динаміка результатів говорить сама за себе. Виграші стають більшими і відбуваються частіше, що ще раз підтверджує, що «Лото-Забава» була, є і залишається найпопулярнішою грою серед українців, відзначає «М.С.Л.».

Всі подробиці про переможця можна буде дізнатися у неділю, 22 серпня 2010 року, під час прямого ефіру розіграшу «Лото-Забава» о 9:00 на телеканалі «1+1». Розмір чергового джек-пота становить 3 млн. грн.