Корбан просить не ототожнювати смерть Курочкіна з ”Озеркою”

Голова наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» Геннадій КОРБАН підкреслює відсутність конфлікту із загиблим вчора російським підприємцем Максимом Курочкіним навколо дніпропетровського ринку «Озерця» і просить ЗМІ бути коректними в коментарях із цього приводу.

Про це Г.Корбан заявив в коментарі УНІАН.

Зокрема, висловивши щирі співчуття близьким М.Курочкіна, Г.Корбан підкреслив: «Максим був складною людиною і у нас були складні відносини в певний період часу. В той же час кілька місяців тому сторони конфлікту навколо Дніпропетровського ринку «Озерка» вступили в переговори і досягли угоди про врегулювання конфлікту».

Г.Корбан нагадав, що сторони неодноразовошляхом спільних заяв для пресиповідомляли про те, що даний конфлікт вичерпаний і взаємних претензій один до одного вони не мають.

«Більше того, Максим Борисович у своєму інтерв’юінтернет-сайту «Обоз» ще раз підкреслив відсутність конфліктної ситуації навколо «Озерки», - додав Г.Корбан.

«Смерть людини завжди трагедія. Я прошу ЗМІ бути коректними і безпідставно не пов`язувати і не ототожнювати події навколо «Озерки» з трагічною смертю Максима КУРОЧКІНА», - сказав Г.Корбан.