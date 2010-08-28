Військові моряки розгорнули на Говерлі прапор Тернополя

З нагоди 470-ї річниці Тернополя на Говерлі військові моряки розгорнули прапор міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, сходження на найвищу вершину України зокрема здійснили командир флагмана Військово-Морських Сил Збройних Сил України фрегата «Гетьман Сагайдачний», екс-командир корвету «Тернопіль» Роман П’ЯТНИЦЬКИЙ, нинішній командир корвету «Тернопіль» Григорій БРЄЄВ, командир мінно-торпедної бойової частини корвету «Тернопіль» Олексій ПОТОПРИГОРА, секретар Тернопільської міської ради Тарас БІЛАН. Сходження на гору військові моряки здійснили в рамках святкування ювілею Тернополя, захід також став своєрідною подякою військових моряків за постійну підтримку українського флоту. «Для нас це дійсно визначна подія, оскільки на найвищій вершині України вперше замайорів прапор українських Військово-Морських Сил. Символічно, що він був розгорнутий разом із прапором Тернополя – містом, яке чи не найбільш активно співпрацює з військовими моряками. Маю велику надію, що наші дружні відносини лише міцнішатимуть», – зазначив Г.БРЄЄВ.

У свою чергу Т.БІЛАН спільне підкорення Говерли назвав свідченням міцного зв’язку тернополян з військовими моряками та українською армією.

Власне з ініціативи Т.БІЛАНА у Тернополі прийнято рішення створити музей Військово-Морських Сил Збройних сил України. Моряки уже надали для нього перші експонати: якір, а також рятувальний жилет, який використовували на корветі «Тернопіль» в походах під час бойових навчань, а також килимок ручної роботи, сплетений з каната, яким корабель прив’язується до опори на березі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Тернопіль відзначає 470-річчя.