Сімейний дебошир з ножем накинувся на лейтенанта міліції

На Прикарпатті сімейний дебошир з ножем накинувся на дільничного інспектора.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Як зазначається у повідомленні, дільничний інспектор Снятинського райвідділу міліції виїхав за зверненням мешканки одного з сіл району, щоб вплинути на чоловіка, який постійно влаштовує сімейні скандали, чинить насилля і погрожує вбивством.

“Лейтенант міліції негайно виїхав у село разом з заявницею. У помешканні справді перебував 48-річний чоловік в нетверезому стані, який агресивно зустрів дільничного інспектора. Щойно той з’явився на порозі, як господар схопив зі столу ножа і накинувся на працівника міліції. На щастя, лейтенант миттєво зорієнтувався у цій ситуації і зумів нейтралізувати агресивні та небезпечні дії нападника прийомом рукопашного бою”, - повідомили в міліції.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника міліції.