Спілці шахтарів-інвалідів заборонили проводити акцію

Луганський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 26 серпня заборонив обласному відділенню громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів і постраждалих на виробництві» проводити будь-які акції в місті Стаханові з 27 по 29 серпня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова організації, керівник координаційної Ради ветеранів-шахтарів і шахтарів-інвалідів України Юрій ХОХЛОВ, суд мотивував своє рішення тим, що у зв`язку з приїздом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на святкування Дня шахтаря і 75-річчя Стахановського руху міліція не може забезпечити безпеку учасників акцій.

За словами Ю.ХОХЛОВА, з позовом до суду звернувся Стахановський міськвиконком у відповідь на заявку їх організації на проведення 27 серпня, напередодні приїзду Президента до Стаханова, маршу-реквієму на згадку про загиблих шахтарів і мітингу. На мітингу шахтарі-інваліди планували обговорити свої проблеми, зокрема, забезпечення вугіллям і претензії до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві у зв`язку з перерахунком інвалідам виплат, що призначені їм за законом, прийняти звернення до Президента і обрати делегатів для зустрічі з ним 28 серпня.

Ю.ХОХЛОВ також повідомив, що Стахановський міськвиконком як третю особу в своєму позові вказав міське відділення міліції. Саме третя особа заявила в суді, що міліція не може забезпечити безпеку учасників акції. Засідання суду тривало п`ять годин - з 16.00 до 21.00, незважаючи на те, що відповідач в особі Ю.ХОХЛОВА на самому початку засідання запропонував міськвиконкому забрати свій позов, тому що зникла необхідність в проведенні акції, оскільки вже була досягнута домовленість про зустріч в Стаханові 27 серпня представників організацій шахтарів-інвалідів Луганської і Донецької області з міністром вугільної промисловості Юрієм ЯЩЕНКОМ.

Рішенням суду, за словами Ю.ХОХЛОВА, обурені всі шахтарі-інваліди України. Він так само повідомив, що Спілка готує апеляцію на вищезазначене рішення Луганського окружного адміністративного суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Президент В.ЯНУКОВИЧ відвідав місто Стаханов Луганської області, де взяв участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря.