Газ України вимагає «голови» керівництва найбільших боржників

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» наполягає на необхідності стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу підприємствами теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що станом на 27 серпня 2010 року підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ лише на 78%. Загальна сума їх заборгованості перед компанією за цей період перевищує 2,26 млрд. грн.

Найбільші борги за газ у підприємств ТКЕ Донецької (473 млн. грн.), Дніпропетровської (329 млн. грн.), Луганської (267 млн. грн.), Харківської (223 млн. грн.) і Одеської (133 млн. грн.) областей.

Станом на 27 серпня столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» понад 1,93 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 56%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ у підприємств ТКЕ Луганської (48%), Закарпатської (52%), Житомирської (62%) областей і міста Севастополь (57%).

На 100% розрахувалися підприємства ТКЕ Миколаєва, на 97% - Чернівецької, на 96% - Полтавської, на 91% - Черкаської, на 90% - Львівської областей.

Через низький рівень розрахунків і невиконання договірних зобов`язань зі стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу, ДК «Газ України» поставила перед державними органами влади питання про зміну керівництва низки підприємств ТКЕ-боржників.

Це, зокрема, наступні теплопостачальні підприємства: «Донецьктеплокомуненерго» (борг з 01.10.09 – 175 млн. грн.), «Макіївтепломережа» (71 млн. грн.), «Малинтеплоенерго» (4 млн. грн.), «Мукачівтепло» (5 млн. грн.), «Водотеплосервіс» (місто Калуш, 6 млн. грн.), «Теплоенергопостач» (місто Ірпінь, 4 млн. грн.), «Брянкатеплосервіс» (8 млн. грн.), «Краснодонтеплосервіс» (7 млн. грн.), «Теплокомуненерго» (м.Луганськ, 83 млн. грн.), «Облтепло» (місто Луганськ, 4 млн. грн.), «Ровенькитеплокомуненерго» (4 млн. грн.), «Свердловськтеплопостач» (4 млн. грн.), «Сєверодонецьктепло» (16 млн. грн.), «Стахановтеплопостачання» (9 млн. грн.), «Наше місто» (м.Трускавець, 5 млн. грн.), «Смілаенергопромтранс» (4 млн. грн.), «Смілакомунтеплоенерго» (15 млн. грн.).

ДК «Газ України» заявляє, що й надалі ініціюватиме перед державними і місцевими органами влади питання про зміну керівництва теплозабезпечувальних підприємств, які нагромадили значну заборгованість.

За наявності у підприємств ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий з 01.10.2009 р., ДК «Газ України» не укладатиме з ними договори на поставку природного газу в опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планових обсягів природного газу.

Компанія також відзначає, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Через порушення дисципліни розрахунків і невиконання договірних зобов`язань щодо стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу, за ініціативою ДК «Газ України» впродовж останніх місяців було змінено керівників 9 теплопостачальних підприємств: «Дніпропетровські міські теплові мережі», «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міськради, «Теплопостачання міста Одеси», «Одеська ТЕЦ», «Миколаївська ТЕЦ», «Сєверодонецька ТЕЦ», «Лисичанська ТЕЦ», «Харківська ТЕЦ-5» і «Херсонська ТЕЦ».

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.