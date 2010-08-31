Псевдодаішники попалися на спробі оштрафувати справжніх даішників

На Дніпропетровщині, на 249-му кілометрі автошляху «Харків – Сімферополь» правоохоронними органами затримано 27-річного жителя Криму, який видавав себе за інспектора ДАІ і намагався оштрафувати співробітників ДАІ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, зловмисник „працював” на автошляху з напарником, маючи форму, схожу на міліцейську, жезли та автомобіль. Шахраї штрафували за порушення правил руху водіїв, які керували автомобілями з номерами країн близького зарубіжжя.

28 серпня вранці псевдодаішники зупинили перший автомобіль, заявивши водію про порушення правил, і раптом помітили, що в авто знаходяться справжні працівники ДАІ. Один із зловмисників кинув свого товариша, а сам втік на автомобілі з місця пригоди.

Другий псевдодаішник під час затримання міліціонерами пустив у хід ножа, намагаючись напасти на підполковника міліції.

Вилучені з місця події кашкет, ніж, жезл працівника ДАІ та пошкоджена ножем сорочка працівника міліції стануть вагомими доказами провини затриманого молодика. Його поплічник оголошений в розшук. Синельниківською міжрайонною прокуратурою порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (Опір працівникові правоохоронного органу).