Світові ціни на золото досягли 2-місячного максимуму

До 2-місячного максимуму зросли сьогодні ціни на золото на світових ринках, мірою того як численні інвестори в дедалі більших обсягах, активно скуповували цей метал, повідомляє ІТАР-ТАСС. До завершення роботи найбільшого Нью-Йоркського золотого ринку трійська унція подорожчала на 11,20 доларів і вийшла на рівень 1 тис 250 доларів.

Попит на золото посилюється з огляду на новий виток нинішньої кризи, коли відбуваються різкі коливання обмінних курсів провідних твердих валют, включаючи долар США, євро і японську єну. В результаті інвестори бачать у золоті найбільш надійний сховок свого вільного капіталу в нинішній складний момент погіршення світової економічної кон`юнктури.

Водночас із золотом сьогодні зростали ціни на срібло, досягнувши 19,39 доларів за трійську унцію.