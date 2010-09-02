Заступник міністра: кадрів забагато, а фахівців замало
Аграрна освіта потребує реформи
Уряд має намір реформувати аграрну освіту та науку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра аграрної політики Анатолій СКОРЧЕНКО на урочистостях Житомирського національного агроекологічного університету з нагоди Дня знань.
“Урядом країни проводиться реформа, викладена у програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, причому не останню роль у ній відіграє запланована реформа аграрної освіти та науки”, - зазначив А.СКОРЧЕНКО.
За його словами, йдеться не про скорочення аграрних вузів країни та наукових інститутів, а про реформу, яка сприятиме поліпшенню якості підготовки фахівців сільськогосподарської галузі.
Заступник міністра також пояснив, що необхідність проведення реформи аграрної освіти та науки обумовлена потребою у висококваліфікованих кадрах.
“Уряд стикнувся наразі з проблемою, коли за наявності у країні, образно кажучи, “перевиробництва” кадрів для АПК, дуже важко знайти гарних висококваліфікованих фахівців, яких можна було б результативно задіяти в агробізнесі”, - сказав А.СКОРЧЕНКО.
При цьому він не розповів детально про суть реформи та терміни її проведення.