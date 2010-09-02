Заступник міністра: кадрів забагато, а фахівців замало

Уряд має намір реформувати аграрну освіту та науку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра аграрної політики Анатолій СКОРЧЕНКО на урочистостях Житомирського національного агроекологічного університету з нагоди Дня знань.

“Урядом країни проводиться реформа, викладена у програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, причому не останню роль у ній відіграє запланована реформа аграрної освіти та науки”, - зазначив А.СКОРЧЕНКО.

За його словами, йдеться не про скорочення аграрних вузів країни та наукових інститутів, а про реформу, яка сприятиме поліпшенню якості підготовки фахівців сільськогосподарської галузі.

Заступник міністра також пояснив, що необхідність проведення реформи аграрної освіти та науки обумовлена потребою у висококваліфікованих кадрах.

“Уряд стикнувся наразі з проблемою, коли за наявності у країні, образно кажучи, “перевиробництва” кадрів для АПК, дуже важко знайти гарних висококваліфікованих фахівців, яких можна було б результативно задіяти в агробізнесі”, - сказав А.СКОРЧЕНКО.

При цьому він не розповів детально про суть реформи та терміни її проведення.