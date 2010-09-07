Янукович розповів польському президентові, чому не приїхав
Відбулася телефонна розмова
Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час сьогоднішньої телефонної розмови із главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив про своє бажання та готовність сприяти розвитку польсько-українських відносин.
Про УНІАН повідомила прес-служба польського Президента.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ, інавгурація Президентом Польщі якого відбулася в серпні, також запевнив, що польські власті будуть надалі підтримувати європейську інтеграцію України.
Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ в ході розмови привітав Б.КОМОРОВСЬКОГО зі вступом на посаду Президента та висловив надію на активізацію двосторонньої співпраці.
Крім цього, Президент України розказав Президенту Польщі, чому він відмінив свою участь в економічному форумі в Криниці, в рамках якого планувалася зустріч президентів 8 вересня.
Прес-служба зауважила, що сьогоднішня розмова, в ході якої президенти також обговорили політичне та економічне співробітництво між державами та домовилися зустрітися в жовтні в Ялті, відбулася за ініціативою В.ЯНУКОВИЧА.