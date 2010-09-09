Лобове зіткнення машин у Коблево: четверо загиблих, один поранений
10:25, 09 вересня 2010Суспільство
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Вантажівка виїхала на зустрічну
8 вересня поблизу с. Коблево Березанського району Миколаївської області на автошляху місцевого значення водій вантажного автомобіля „Saab-Scania AB” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем „Honda”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та 1 особа постраждала, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Миколаївській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 101 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 18 осіб та 115 – травмовано.
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