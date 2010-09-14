Патріотичні організації пікетували СБУ в Тернополі

У Тернополі члени патріотичних організацій та студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету провели пікетування обласного управління Служби безпеки України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі досліджень визвольного руху, в такий спосіб пікетувальники висловили свій протест проти тиску спецслужби на історика, директора національного музею «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО, якого нещодавно затримали у Києві. В руках пікетувальники тримали плакати з написами «СБУ не КГБ», «Руки геть від Української Історії».

«Ми вимагаємо закрити сфабриковану справу стосовно Руслана ЗАБІЛОГО, відновити розсекречення документів на тему Голодомору та Українських визвольних змагань й відправити у відставку голову СБУ України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО», – зачитав під час виступу вимоги пікетувальників керівник громадської ініціативи «Оновлення країни» в Тернопільській області Олег ВІТВІЦЬКИЙ.

У свою чергу один із лідерів громадського об’єднання «Українська справа» Михайло РАТУШНЯК під час виступу наголосив, що всі присутні на акції протесту хочуть жити в демократичній країні, де свобода думки і свобода слова були б не порожніми словами. «Тому ми не допустимо, щоб людину, яка докопується до правди, невигідної владній верхівці, переслідували і залякували», – запевнив М.РАТУШНЯК.

До пікетувальників вийшов перший заступник начальника управління СБУ в Тернопільській області Володимир ІВАНЮК. Він подякував молоді за активну громадську позицію та обіцяв передати звернення в Київ.

Як повідомляв УНІАН, історика Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали в Києві працівники СБУ. Його звинуватили в тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії. За словами історика, в розмові з ним працівники служби безпеки радили задуматися про свою сім’ю та пропонували зайнятися вчителюванням у школі.