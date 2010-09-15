Шість громадських організацій створили антикорупційний центр

У Чернігівській області розпочав роботу громадський антикорупційний центр.

Як повідомив УНІАН керівник громадської організації Центр "Доброчин" Олександр ПІДГОРНИЙ, антикорупційний центр створили 6 громадських організацій Чернігова та області.

"Працівники антикорупційного центру – правозахисники та професійні юристи – будуть проводити громадські розслідування, а також надавати юридичну оцінку кожної із ситуацій, за якою звернулися, організовуватимуть просвітницьку діяльність щодо кращої обізнаності жителів регіону у сфері антикорупційного законодавства", - сказав О.ПІДГОРНИЙ.

Він також зауважив, що громадський проект є пілотним для країни. "Якщо проект буде успішним на Чернігівщині, то громадські антикорупційні центри з`являться і в інших обласних центрах України", - сподівається керівник Центру "Доброчин".

О.ПІДГОРНИЙ переконаний, що громадськість має впливати на діяльність влади, а тому представники антикорупційного центру звернулися до жителів Чернігівщини повідомляти про факти здирства, хабарів, провокації корупції з боку державних службовців і працівників правоохоронних органів, а також про зловживання владою, знущання і тортури. Наразі центр вже почав розслідувати кілька звернень громадян.