У Львові знайшли повішеним головного інспектора Львівської митниці.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Відділу зв’язків з громадськості ГУ МВС України у Львівській області Ігор КРАВЧУК, тіло 42-річного інспектора митниці, який проживав у Львові, було виявлено учора на вулиці Княгині Ольги, в контейнері металевого причепа, який знаходиться на території колишнього військового автобатальйону.

За його словами, слідів насильства на тілі не виявлено. Тіло було відправлено на судово-медичну експертизу, яка триватиме до двох тижнів. Наразі відпрацьовується версія самогубства.

Як розповів І.КРАВЧУК, родичі загиблого повідомили про його зникнення ще минулої суботи, 11 вересня, написавши відповідну заяву у Франківський райвідділ міліції Львова.