США передали Україні противибухове обладнання

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ передав Міністерству внутрішніх справ України захисні костюми та роботизоване обладнання для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, церемонія передачі обладнання відбулася сьогодні на території Центру бойової підготовки ГУ МВС України у Києві.

Перед тим, як передати обладнання вартістю приблизно 300 тис. дол., упродовж трьох днів фахівці з ФБР проводили спеціальні тренінги для українських вибухотехніків щодо безпечного знешкодження вибухових пристроїв.

Як зазначили в ДГЗ, передача обладнання відбулася в рамках багаторічного співробітництва представників правоохоронних органів США і України, мета якого полягає у вдосконаленні шляхів протидії можливим терористичним загрозам в Україні.

“Для нас сьогоднішня зустріч - не просто передача обладнання, а й обмін досвідом між представниками правоохоронних органів, - наголосив Дж.ТЕФФТ. - Наші спеціалісти були вражені рівнем знання і професіоналізмом представників органів внутрішніх справ України. Коли професіонали такого рівня зустрічаються, результат від цього - високий і корисний”.