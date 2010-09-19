Фрідман: Львів повинен розвиватися як місто возз’єднання культур

Впливовий російський бізнесмен Михайло ФРІДМАН вважає, що Львів повинен розвиватися як місто возз’єднання культур Сходу і Заходу. На цьому він наголосив сьогодні у Львові під час відкритої лекції для власників бізнесу, топ-менеджерів і студентів «Як стати підприємцем?», що відбулася в Національному університеті ім. І.Франка.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ФРІДМАН запрошений до Львова в якості почесного гостя ХVІІ Форуму видавців.

“Львів є культурною столицею України, і якщо його розглядати як бізнес-проект, то фундаментальна відмінність Львова, що це - культурна, європейська столиця держави, з точки зору відносин із західним світом, Євросоюзом. Тут природньо розвивати, крім традиційного туризму, речі, пов’язані з позиціонуванням Львова як місця возз’єднання культур Сходу і Заходу”, - зауважив бізнесмен.

За його словами, «Львів - це звична і комфортне середовище з точки зору спілкування, а з іншого боку, це – Європа, за стилем, архітектурою, духом. У цьому напрямку, використовуючи цю конкурентну перевагу, місто може і має розвиватися».

Довідка УНІАН. М.ФРІДМАН – уродженець Львова, нині один із найвпливовіших бізнесменів Росії та одним із засновників російської Національної книжкової премії «Большая книга», найбільша нагорода якої становить 3 мільйони рублів.