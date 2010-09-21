Новий повітряний маршрут допоможе українцям і молдаванам в Італії

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 20 вересня відкрила маршрут Одеса– Мілан–Одеса.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, з наступного тижня польоти виконуватимуться 4 рази на тиждень – у понеділок, середу, п`ятницю і неділю. На цьому тижні польоти будуть виконані у понеділок і п`ятницю.

Завантаженість першого рейса, що доставив у понеділок, 20 вересня, вранці пасажирів з Одеси до Мілана, становила 73%. За даними компанії, в цілому, згідно з результатами бронювання і продажу авіаквитків до/з Мілана, середня завантаженість рейсів найближчого з початку польотів місяця перевищить 70%.

Передбачається, що новий повітряний маршрут обслуговуватиме двосторонні ділові і туристичні потоки (як до Мілана, так і до Одеси), українську, а також молдавську діаспори в Італії. Для пасажирів з Молдови "АероСвіт" організував безплатне автобусне підвезення до Одеси до міланського рейсу.