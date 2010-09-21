Спроба пограбування банку в Києві: злочинець був озброєний

Сьогодні у Шевченківському районі Києва невідомий молодий чоловік намагався пограбувати відділення Ощадбанку на вул. Подвойського.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про напад надійшла до правоохоронців близько 10.00 від працівників відділення банку.

З’ясовано, що невідомий у медичній масці на обличчі зайшов до приміщення банку та, погрожуючи пістолетом, став вимагати від касира гроші. Отримавши відповідь, що коштів у касі немає, молодик здійснив постріл у стелю і зник з місця пригоди.

Нападнику на вигляд 25 років, зріст близько 180 см. Був одягнений у чорну тканеву куртку, темні джинси.