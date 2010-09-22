У Києві затримали двох шахраїв, які ловили на жадібність

Вчора у Києві було затримано двох шахраїв, які під виглядом втрачених важливих документів отримували винагороди від осіб, які їх «знайшли».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, до складу злочинної групи входили жінка та чоловік. Останній, відвідуючи під певним приводом фірми, у якийсь момент заявляв їхнім працівникам про те, що загубив у приміщенні установи папку з важливими документами. Під час пошуків працівники фірми не знаходили ці документи, через що їхній “власник” заявляв, що як тільки знайдуться папери, він готовий сплатити чималу винагороду, якщо йому зателефонують на номер мобільного телефона, який він залишав.

Як зазначили у ЦГЗ, через деякий час після того, як чоловік залишав приміщення фірми, до неї приходила його напарниця, яка заявляла, що знайшла “якісь кимось втрачені документи”. Співробітники фірми телефонували на залишений мобільний номер власника, в результаті чого останній просив виплатити жінці певну суму грошей як винагороду (сума коливалася від 100 до 1000 гривень) після чого заявляв особам, що телефонували йому, що він зараз приїде і поверне їм удвічі більшу суму.

За даними міліції, встановлено 6 подібних випадків шахрайства. Чоловік і жінка затримані. Стосовно них порушено кримінальну справу за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).