У Конго з полону визволили українського льотчика

16:00, 25 вересня 2010
Суспільство
1139 0

Без сплати викупу

У Демократичній Республіці Конго бойовики звільнили двох льотчиків, яких тримали в заручниках майже місяць.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Українського і конголезького льотчиків було захоплено на сході Конго бойовиками Маї-Маї та руандійськими повстанцями хуту.

Як повідомляє Міжнародний Червоний Хрест, льотчиків було звільнено без сплати викупу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter