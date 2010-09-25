У Конго з полону визволили українського льотчика

У Демократичній Республіці Конго бойовики звільнили двох льотчиків, яких тримали в заручниках майже місяць.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Українського і конголезького льотчиків було захоплено на сході Конго бойовиками Маї-Маї та руандійськими повстанцями хуту.

Як повідомляє Міжнародний Червоний Хрест, льотчиків було звільнено без сплати викупу.