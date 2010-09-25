У Конго з полону визволили українського льотчика
16:00, 25 вересня 2010Суспільство
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Без сплати викупу
У Демократичній Республіці Конго бойовики звільнили двох льотчиків, яких тримали в заручниках майже місяць.
Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Українського і конголезького льотчиків було захоплено на сході Конго бойовиками Маї-Маї та руандійськими повстанцями хуту.
Як повідомляє Міжнародний Червоний Хрест, льотчиків було звільнено без сплати викупу.
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