Погода на Великодні свята

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Криму та Приазов`ї, а вночі і в східних областях місцями невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла; на решті территорії вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

7-8 квітня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних областях, а вранці та вдень 8 квітня і у північних областях місцями невеликі опади, переважно дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

9-10 квітня - переважно без опадів, лише 9 квітня у північних областях, вдень 9 та вночі 10 квітня у східних областях невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, 9 квітня у східних областях та на півночі Лівобережжя до 5° морозу; вдень 9 квітня 7-13° тепла, на півдні та заході до 16° тепла, 10 квітня в Україні 12-18° тепла (лише у східний частині температура істотно не зміниться).

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

7-8 квітня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вранці та вдень 8 квітня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

9-10 квітня - без опадів, лише вночі та вранці 9 квітня невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла; вдень 9 квітня 7-12° тепла, 10 квітня 12-17°.