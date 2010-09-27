Євро в обмінниках трохи подорожчав

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,93 грн./дол., продають – за 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 26 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,9% відучора і сьогодні становить 10,59 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 10,77 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,67 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 26 вересня, знизився на 0,3% і сьогодні становить 0,2522 грн./рубль, курс продажу підвищився на 1,1% – до 0,2597 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2565 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., курс продажу – 7,96 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,8% і сьогодні становить 10,59 грн./євро, продажу – на 0,2% – до 10,75 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,65 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,2%, порівняно з 26 вересня, і сьогодні становить 0,2524 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,9% – до 0,2593 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2400/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,47/10,85 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,93/7,96 грн., євро – 10,52/10,82 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9094, до євро – 10,608087, до російського рубля – 0,25557.