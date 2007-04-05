Томенко забере у Аделаджі манеж і віддасть його дітям

Легкоатлетичний манеж у Києві невдовзі буде повернено спортсменам і дітям. Про це заявив заступник голови ВР України Микола ТОМЕНКО після отримання відповіді з Генпрокуратури на свій депутатський запит, в якому просив вжити відповідних заходів щодо дотримання законності під час використання релігійною організацією «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» приміщення Легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за інформацією Генпрокуратури, прокуратура Дніпровського району м. Києва проведе додаткову перевірку щодо порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ВБФ «Соціальне партнерство», яке укладало договір оренди на приміщення Легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що використовувалися релігійною організацією «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів».

У відповіді Генпрокуратури також зазначається, що за фактом службової недбалості посадових осіб Державної виконавчої служби через втрату в ДВС матеріалів виконавчого провадження порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

Крім того, відділ ДВС Дніпровського районного Управління юстиції звернувся до господарського суду м. Києва із запитом про видачу дублікату наказу цього суду у зазначеній справі.

У своєму зверненні до Генпрокуратури М.ТОМЕНКО зазначав, що, незважаючи на наявність більш ніж 10 судових рішень, включно із рішеннями Вищого господарського суду та Верховного Суду України, приміщення Легкоатлетичного манежу на сьогодні досі протизаконно зайняте церквою і використовується для проведення її богослужінь. За даними депутата, з листопада 2003 року за використання церквою цього приміщення до бюджету міста не надходять кошти, внаслідок чого втрати міста складають понад півтора мільйона гривень. Крім того, через відмову «Посольства благословенного Царства Божого для всіх народів» звільнити приміщення центральної зали манежу немає можливості приступити до запланованих робіт з реконструкції.