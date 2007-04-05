Колесниченко не хоче в Умань і судитиметься з Ющенком

Екс-голова Печерського райсуду столиці Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО вважає незаконним указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про його переведення в Умань і оскаржуватиме це в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Печерському суді.

За його словами, Президент сьогодні підписав указ про його переведення на роботу в Умань до міжрайонного суду.

«Те, що не незаконно, це зрозуміло, і це означає, що я знову буду судитися в установленому порядку», - сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО, додавши при цьому, що «Президент має право видавати такі укази, але інша справа, чи діяв він у правовій площині».

Разом із тим, В.КОЛЕСНИЧЕНКО не уточнив, до якого саме суду він звертатиметься. На запитання журналістів він також не зміг сказати, хто зараз є головою Печерського райсуду Києва.

Водночас, В.КОЛЕСНИЧЕНКО висловив думку, що Печерський районний суд сьогодні «намагаються використати в якихось інших цілях, не за призначенням».

Стосовно того, чому сьогодні в суді відмінено розгляд справ, він сказав, «мабуть, через ті події, які відбувалися в суді, вплив, тиск».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому про те, що сьогодні суд мав розглянути позов Кабміну до Президента з приводу Указу про розпуск ВР, В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявив: «Такого позову я, принаймні, не пам’ятаю».

Крім того, на питання, чи віддасть він печатку суду, В.КОЛЕСНИЧЕНКО відповів: «Я вчиню по закону».

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО скасував свій Указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду м. Київ. Як зазначається в Указі, розміщений на офіційному сайті Президента, це рішення В.ЮЩЕНКО прийняв “з метою перевірки всіх обставин переведення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу на посаді судді Печерського районного суду міста Києва” з посади судді місцевого Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Сьогодні ж голова Печерського суду Інна ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

Член фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН 5 квітня на брифінгу повідомив, що о 14.30 відбудеться засідання Печерського районного суду столиці за позовом Кабінету міністрів до Президента України В.ЮЩЕНКА щодо указу глави держави про припинення дії ряду постанов Кабінету міністрів.