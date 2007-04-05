Українські ЗМІ діють у гірших традиціях

Президент Академії української преси Валерій ІВАНОВ вважає, що засоби масової інформації уже давно розпочали виборчу кампанію, і вона відбувається у гірших традиціях української журналістики.

Таку думку В.ІВАНОВ висловив сьогодні на “круглому столі” в агентстві УНІАН.

“У засобах масової інформації ці вибори вже давно почались. І почались в гірших традиціях української журналістики”, - сказав В.ІВАНОВ.

Експерт вважає, що зараз ЗМІ виконують функцію пропаганди замість функції інформування. “Вибори почались з відвертих заангажованих коментарів, з оціночних суджень у новинах. І покращення ситуації очікувати не доводиться”, - додав він.

В.ІВАНОВ також висловив серйозні сумніви, що у випадку дострокових парламентських виборів український виборець отримає необхідну інформацію. “У мене серйозні сумніви у демократичності і справедливості для всіх суб’єктів політичного процесу. Тут, звичайно, уже сьогодні треба починати роботу і вже сьогодні треба відстежувати порушення виборчого процесу і наголошувати на цих порушеннях”, - впевнений експерт.