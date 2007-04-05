Кримінальна ситуація в Україні стабільна

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що незважаючи на політичну кризу в Україні, «кримінальна ситуація загалом залишається стабільною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування інформації керівників силових відомств щодо заходів, передбачених ними для забезпечення громадського порядку в Україні.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, органи прокуратури працюють у звичайному режимі. Водночас, зазначив він, Генпрокуратура координує свої дії з іншими правоохоронними органами і спільно вживаються заходи для забезпечення стабільності та правопорядку в державі.

Відповідаючи на запитання народних депутатів щодо того, наскільки законно Центральна виборча комісія розпочала підготовку до проведення дострокових виборів, О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що він згідно з чинним законодавством не здійснює нагляд за діяльністю Центрвиборчкому.

Крім того, коментуючи на прохання народних депутатів позицію міністра оборони та голови СБУ щодо необхідності виконання указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску ВР, О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що міністр оборони, як кожна посадова особа, повинен виконувати Конституцію України і закон. За його словами, проведення виборів, у першу чергу, відноситься до компетенції Центрвиборчкому.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що «не знає випадків, коли б СБУ займалася виборами».

Генпрокурор також пообіцяв народним депутатам, що відреагує на їхню інформацію і доручить прокурору Полтавської області перевірити, чи дійсно губернатор Полтавщини здійснює тиск на своїх підлеглих і вимагає від них звернутися до Президента України із зверненням, що вони підтримують проведення дострокових виборів.