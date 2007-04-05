БЮТ нагодує ”блакитних” мітингувальників і зводить у театр

БЮТ допомагатиме з харчуванням і влаштовуватиме культурну програму для учасників акцій, які прибули до Києва на підтримку коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що доручила членам своєї партії допомагати громадянам, які прибули з інших регіонів для участі в мітингах парламентської коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цим людям обіцяли платити по 300 грн., а платять лише 70, обіцяли годувати гарячою їжею і не годують. «Це нечесно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. І тому БЮТ, зазначила вона, прийняв рішення допомагати з їжею, а також пропонуватиме гостям Києва квитки у театри та на інші культурні заходи.