Третьяков: ”Наша Україна” набере до 20%

Народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ прогнозує, що "Наша Україна" набере на дострокових парламентських виборах до 20% голосів виборців.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це депутат сказав сьогодні під час чату на "Кореспонденті".

"Я думаю, десь близько 20 відсотків. У будь-якому випадку демократичні сили разом наберуть не менше 50 відсотків і складуть більшість в парламенті", - впевнений О.ТРЕТЬЯКОВ.

"Народ України має в першу чергу зрозуміти, що, провівши дострокові вибори, ми раз і назавжди припинимо хибну практику шантажу, підкупу і перетягування депутатів, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ. - І навіть якщо комусь це спаде на думку, вони будуть пам’ятати, що за цим негайно буде указ щодо розпуску парламенту”. Тоді, переконаний депутат від “Нашої України”, “ми отримаємо стабільний парламент і стабільну систему влади на багато років. І та політична сила, яка переможе на виборах, за цей час зможе довести свою спроможність не лозунгами, а справами".