Через коаліцію святкування Великодня у Києві перенесли поближче до Яценюка

У зв’язку з проведенням політичних акцій святкові заходи з нагоди Великодня з Майдану Незалежності перенесено на Михайлівську площу.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив, що міська влада “з огляду на те, що відбувається – проводяться політичні заходи в центрі міста”, перенесла заплановані на Майдані Незалежності урочистості з нагоди Великодня на Михайлівську площу.

За словами В.ГОНЧАРУКА, час проведення цих заходів залишається, як і було заплановано, тобто з 16.00 до 22.00.

Крім того, В.ГОНЧАРУК, відповідаючи на запитання журналістів, чи присутня на сьогодні боротьба політичних партій за місце проведення акцій в центрі міста, повідомив, що такої боротьби немає. За його інформацією, “Народна самооборона”, яка подала заявку на встановлення сцени на Майдані Незалежності на вчора і на сьогодні, відмовилась від цього в усній формі. Таким чином, зараз там проводять свої акції Партія регіонів, Комуністична партія та інші представники коаліційних сил.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що міська влада звернулась до політичних сил, які проводять свої заходи в центрі міста, з тим, щоб вони компенсували витрати комунальних служб на прибирання та відновлення благоустрою в місцях проведення заходів. Зокрема, таке звернення було направлено вже Партії регіонів, і на сьогодні отримано відповідь, що вони готові заплатити та укласти відповідні угоди з комунальними службами щодо підтримки чистоти у місцях, де вони проводять свої акції.

За даними В.ГОНЧАРУКА, лише витрати з вивозу сміття становлять близько 15 тис. грн. щодня. Стосовно відновлення зелених насаджень, то, скоріш за все, за його словами, Партія регіонів після завершення проведення акцій, як і минулого разу, проведе суботник, тобто відновить своїми силами всі паркові території, яким було нанесено шкоди.

Крім того, за його словами, Партія регіонів вже самостійно домовилась щодо встановлення в місцях проведення масових акцій біотуалетів та щодо їх обслуговування.