Погода на 7-11 квітня

Завтра лише у східних областях України очікується невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла; у Карпатах вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

8-9 квітня - хмарна погода з проясненнями. 8 квітня на півночі Лівобережжя, а вдень місцями і у східних областях, 9 квітня у більшості західних, а вранці та вдень і у північних та центральних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень 8 квітня у південній частині та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8 квітня від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла, 9 квітня від 1° тепла до 4° морозу, на півночі Лівобережжя до 7° морозу, на узбережжі морів 4-6° тепла; вдень 6-11° тепла, на півдні місцями 14-16° тепла.

10 квітня у західних областях дощі, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території переважно без опадів; 11 квітня дощі (у Карпатах з мокрим снігом), на півдні та південному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 1-7° тепла, 10 квітня у східній половині від 3° морозу до 3° тепла; вдень 10 квітня 12-18° тепла (у східних областях 10-15°), 11 квітня 7-13° тепла, на півдні до 16°.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

8-9 квітня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вранці та вдень 9 квітня невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8 квітня від 1° морозу до 4° тепла, 9 квітня від 4° морозу до 1° тепла; вдень 6-11° тепла.

10 квітня місцями невеликий дощ, 11 квітня вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 1-7° тепла; вдень 10 квітня 12-17°, 11 квітня 7-12°.